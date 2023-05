Star Wars Jedi Survivor: i bonus preordine scompaiono per colpa di un bug

Star Wars Jedi Survivor è stato pubblicato e si è subito scoperto che soffre di vari problemi. Ci sono bug e limiti prestazionali, ma ci sono anche problemi con i contenuti aggiuntivi estetici del preordine. Tramite Reddit viene infatti segnalato che alcuni utenti hanno perso l'accesso a una serie di elementi estetici per la spada laser e per il protagonista, Cal Kestis.

Il problema è stato segnalato da vari giocatori, anche se non sembra colpire tutti nello stesso modo. Un utente ha ad esempio scritto che una componente della spada laser ottenuta come bonus preordine è segnalata come oggetto bloccato in Star Wars Jedi Survivor, mentre un altro afferma che alcuni elementi sono disponibili, ma altri no.

Alcuni utenti pensano che il problema sia stato causato dalla più recente patch di Star Wars Jedi Survivor, anche se ovviamente non è possibile avere conferme in tal senso. Secondo alcune segnalazioni, inoltre, disabilitando e riabilitando il firewall oppure avviando il gioco tramite il client di EA invece che tramite Steam aiuta a risolvere il problema su PC. Non sembra però una soluzione permanente e non sembra efficace per tutti i giocatori.

Anche se la disattivazione di un contenuti estetico è negativa e Respawn dovrà occuparsene, ci sono problemi più urgenti con Star Wars Jedi Survivor: un bug può bloccare l'intero gioco, ad esempio.