Offerte Amazon: Nintendo Switch OLED edizione Zelda: Tears of the Kingdom in sconto

Tramite le offerte di Amazon Italia è possibile acqusitare unNintendo Switch OLED edizione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Lo sconto segnalato è fino a 14.59€. Ricordiamo inoltre che il gioco non è incluso nella confezione. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo sopra indicato è quello della versione venduta e spedita da SpeedPhone. Se preferite una versione venduta e spedita da Amazon, la trovate a 351€ circa. Non si tratta di uno sconto enorme, chiaramente, ma questo modello è appena stato pubblicato e, se avete intenzione di acquistarlo, potete farlo ora per risparmiare un po'.

Nintendo Switch OLED edizione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom propone una console OLED speciale. La parte frontale della base raffigura il noto stemma di Hylia, mentre il retro della console e i Joy-Con dorati hanno un design ispirato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ripetiamo che il gioco non è incluso nella confezione: la data di uscita del gioco è 12 maggio 2023.