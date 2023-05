Diablo 4: il Druido è una delle classi più potenti, semplicemente la beta non ha permesso di capirlo

Quali sono le classi più potenti dei Diablo 4? Per ora è difficile dirlo visto che non abbiamo il gioco completo a disposizione, ma la beta dovrebbe permettere di farci un'idea preliminare della situazione. Oppure no? Secondo gli sviluppatori, infatti, la beta non basta e i giocatori non hanno avuto modo di capire che il Druido è in realtà una delle classi più potenti nelle fasi avanzate dell'avventura.

Secondo Joe Piepiora, associate game director di Diablo 4, il Druido è una classe che aumenta di potenza drasticamente nel lategame, tanto che tutti sottovalutano la sua forza nei primi livelli: "Il Druido è in realtà una delle nostre classi più forti, almeno secondo i nostri test interni. Tuttavia, i giocatori non sono stati in grado di sperimentare il pieno potenziale [del druido] durante le nostre beta".

Il problema principale è che, a differenza di altre classi, i druidi non sono stati in grado di eseguire la missione per sbloccare il sistema dell'Animale Spiritico, che è una parte fondamentale del suo pacchetto di abilità. Senza di esso non si può avere un'idea di ciò che la classe è in grado di fare. I druidi e i barbari non hanno potuto ottenere i migliori potenziamenti perché le missioni dedicate sono posizionate al di fuori delle zone beta, quindi per ora non c'è modo di sapere come si comporteranno a lungo termine. Oltre alle abilità di base della classe che si ottengono con le missioni, inoltre, ci sono importanti abilità alla fine dell'albero delle abilità che i giocatori non possono raggiungere con i punti abilità della beta.

Detto questo, Blizzard ha ascoltato le lamentele dei giocatori. Sebbene tali classi migliorino nelle fasi avanzate del gioco, il team ci tiene a renderle interessanti anche inizialmente e non ha avuto problemi a modificare o depotenziare le abilità in base al feedback della beta, come hanno fatto in particolare con il Barbaro e il Druido. E quando si sono resi conto di aver esagerato con il depotenziamento del Negromante, hanno nuovamente corretto a metà della fase di prova finale del Server Slam.

Diablo 4 sarà certamente un gioco in costante evoluzione. Blizzard ha anche svelato le opzioni di accessibilità.