War Thunder subisce review bombing e gli sviluppatori annullano i cambiamenti annunciati

Il review bombing funziona? In alcuni casi sì. Ad esempio, War Thunder è stato recentemente attaccato dai propri giocatori che hanno iniziato a pubblicare recensioni negative su Steam, portando la valutazione del gioco allo status di "Estremamente negativa" (Valutazioni recenti, quelle totali rimangono "Perlopiù positiva"). Il motivo? Il team aveva annunciato l'intenzione di cambiare il funzionamento dell'economia di War Thunder e i giocatori non lo hanno accettato.

Più precisamente, Gaijin, sviluppatore ed editore di War Thunder, ha comunicato ai giocatori l'intenzione di implementare una serie di modifiche all'economia del gioco, che si basa sulla valuta SL (Silver Lions) per acquistare veicoli, modifiche e riparare i veicoli danneggiati dopo le partite, e i Punti ricerca (RP) per ricercare nuovi veicoli e unità prima di poterli acquistare. Tali modifiche, in pratica, renderebbero molto più difficile progredire nel gioco dopo le partite senza pagare denaro reale.

La valuta speciale GE (Golden Eagles), ottenibile spendendo denaro reale, può essere usata per acquistare SL e secondo i giocatori è sempre più necessario sfruttarla per potenziarsi. Prima dell'arrivo di ulteriori cambiamenti, quindi, i giocatori hanno subito iniziato a protestare contro War Thunder.

War Thunder subisce un bombardamento ma di un tipo diverso da quello previsto dagli sviluppatori

Questo ha causato un cambiamento della valutazione recente del gioco su Steam. In risposta, Gaijin ha dichiarato: "Abbiamo seguito da vicino il feedback e abbiamo visto che sebbene alcuni giocatori siano generalmente d'accordo con noi, ci sono anche giocatori che ritengono che questi cambiamenti non siano utili per loro. Per questo motivo, abbiamo deciso di non implementare le modifiche all'economia".

Ciò detto, Ganji non è certo fan del review bombing, poiché "il review bombing danneggia il gioco in quanto i nuovi giocatori semplicemente non lo proveranno, mentre non li sensibilizza sui problemi che avete notato. Se il vostro obiettivo non è danneggiare il gioco, per favore usate altri modi meno distruttivi".

Il review bombing può certamente essere usato negativamente, ve ne abbiamo parlato nel nostro recente articolo.