Il team di Goat Simulator annuncia il Goat Direct, ma la data è sospetta

Gli sviluppatori assicurano che non ci saranno pesci d'aprile. Ci fidiamo?

A questo proposito, gli stessi sviluppatori hanno precisato che, nonostante la data scelta, il Goat Direct e i suoi annunci saranno reali e non dei pesci d'aprile. Il che paradossalmente ha intensificato ulteriormente i sospetti di alcuni fan.

In realtà l'1 aprile si festeggia anche l'undicesimo anniversario dal lancio del primo capitolo della serie. Insomma, c'è chi pensa che la scelta di questa data suggerisca una trasmissione finta o qualche burla da parte degli sviluppatori, ma in realtà potrebbe essere semplicemente un'occasione per festeggiare la serie e svelare cosa bolle in pentola per il futuro. Lo sapremo con certezza tra pochi giorni.