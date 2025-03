Meta Quest potrebbe presto supportare la condivisione di singole finestre in VR

La scoperta arriva da un utente noto come Luna, che ha analizzato a fondo la build 76 del sistema operativo. Nel codice sono stati individuati due elementi testuali : uno che definisce la funzione di "condivisione di un pannello affinché altri utenti nel tuo mondo possano vederlo" e un secondo che serve per annullare la condivisione. Una funzionalità che potrebbe aprire le porte a nuove forme di interazione collaborativa, ad esempio condividendo una finestra del browser, un documento, o un'applicazione web all'interno di un'esperienza VR.

Una funzione ispirata allo SharePlay di Apple?

La funzionalità, ancora non ufficialmente annunciata, ricorda da vicino SharePlay su VisionOS, che permette agli utenti di Apple Vision Pro di condividere contenuti multimediali in tempo reale, tra cui serie, film e app. Anche se Meta Quest consente già alcune forme di condivisione, come la visualizzazione in streaming della propria esperienza VR o la visione di video su YouTube VR in compagnia, manca ancora un supporto completo alla condivisione selettiva di contenuti 2D in un ambiente immersivo.

La nuova funzionalità potrebbe estendere in modo significativo le capacità sociali della piattaforma, soprattutto nelle aree della collaborazione lavorativa, dell'intrattenimento e dell'educazione. Immaginare scenari in cui più utenti possano lavorare contemporaneamente su documenti condivisi, commentare presentazioni, oppure navigare insieme in rete, rende l'adozione di questa funzione particolarmente interessante anche in ambito professionale.