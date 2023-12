Alan Wake 2, aggiornamento The Final Draft disponibile: ecco trailer e dettagli

L'aggiornamento The Final Draft per Alan Wake 2 è disponibile a partire da oggi per i possessori del gioco, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione da Remedy Entertainment. L'update introduce l'attesa modalità New Game Plus, ma non solo.

"Siamo molto felici di poter dire che questo aggiornamento contiene i tanto attesi contenuti del New Game Plus, oltre a una moltitudine di correzioni e ad alcuni miglioramenti delle prestazioni", ha scritto il team sul sito ufficiale.

"Dopo aver sfornato un bel po' di aggiornamenti dal lancio, il prossimo update arriverà nel 2024, quando approderanno nel gioco alcune caratteristiche molto richieste. Grazie per la vostra pazienza e per il continuo supporto al nostro titolo!"