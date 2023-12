Colossal Cave: trailer mostra la versione 2.0, con moltissimi miglioramenti

Cygnus Entertainment ha pubblicato un trailer che mostra le migliorie della versione 2.0 dell'avventura Colossal Cave , lanciata a inizio anno con non pochi problemi e difetti evidenti, ma ora in cerca di redenzione con un corposo aggiornamento gratuito.

Il trailer

Roberta Williams aveva annunciato la versione 2.0 di Colossal Games qualche giorno fa, parlando di come il suo studio di sviluppo abbia lavorato per otto mesi al gioco dopo il lancio, avvenuto a gennaio 2023, per venire incontro a tutti i commenti ricevuti, sia quelli negativi, sia quelli positivi.

L'obiettivo è stato quello di migliorare la giocabilità e la grafica di Colossal Cave, apportando migliorie a praticamente qualsiasi aspetto del gioco.

Le caratteristiche della versione 2.0 sono:

- Grafica migliorata, tra texture di risoluzione maggiore, un sistema di illuminazione migliorato, molti effetti aggiunti e quant'altro.

- Aggiunto il rumore dei passi del protagonista mentre attraversa la caverna.

- Aggiunti dei nuovi effetti sonori per rendere più vivo lo scenario.

- Migliorate le animazioni dei personaggi che popolano la caverna.

- La caverna è l'avversario del giocatore, non i personaggi.

- Migliorata l'interfaccia utente, per rendere Colossal Cave meno macchinoso da giocare.

Inoltre è stata pubblicata una demo gratuita che consente di provare il 20% della versione 2.0 di Colossal Cave senza spendere nulla. La potete trovare su Steam, scorrendo la pagina del gioco.

Colossal Cave è una rielaborazione della storica avventura testuale Colossal Cave Adventure di Will Crowther e Don Woods, che ha avuto un'influenza determinante sull'industria dei videogiochi.