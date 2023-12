Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix ha condiviso delle nuove immagini di Gold Saucer

Un'immagine di Gold Saucer

Una delle tre immagini era in realtà già stata mostrata qualche giorno fa, mentre le altre sono completamente inedite. Comunque sia i tre scatti mostrano: Battle Square, dove si trovano l'arena e il museo con la collezione privata di Dio, il proprietario del luogo; Ghost Square, dove si trova la casa infestata, Wonderment Square e Speed Square.

In un'altra immagine possiamo vedere anche Dustbowl, l'abitato che si trova sotto a Gold Saucer, dominato da Solemn Gus.

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale per PS5.