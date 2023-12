Hogwarts Legacy è stato il gioco più cercato su Google nel 2023

Hogwarts Legacy è stato il gioco più cercato su Google nel corso del 2023: un importante primato per il tie-in del Wizarding World sviluppato da Avalanche Software, che è riuscito a superare i risultati relativi a The Last of Us e al gioco di parole Connections.

Il gioco più venduto negli USA nel 2023, Hogwarts Legacy ha portato sullo schermo di milioni di persone un'esperienza in grado di catturare le atmosfere della saga di Harry Potter, che come noto vanta un seguito enorme in tutto il mondo.

Tornando alla classifica, troviamo in quarta posizione Battlegrounds Mobile India, seguito da Starfield e da Baldur's Gate 3, mentre completano la top 10 un paio di sorprese: oltre al blockbuster Diablo 4 ci sono Atomic Heart e Sons of the Forest.