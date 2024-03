Costi di sviluppo troppo alti, editori andranno sempre più sul sicuro, per alcuni dirigenti

Il modello seguito è quello Marvel , come spiegato da Martin Sibille, uno dei vice presidenti di Tencent, che ha parlato di difficoltà sempre maggiore a rischiare, per via dei costi di sviluppo che hanno raggiunto i 300 milioni di dollari. Un altro dirigente, non nominato, ha ribadito che così come l'industria cinematografica ha puntato tutto sui film con supereroi, visto il gonfiarsi dei budget, anche quella dei videogiochi si stabilirà sulle serie note .

Quello dei costi di sviluppo elevatissimi dei videogiochi moderni è stato uno dei temi più sentiti della GDC 2024, la fiera degli sviluppatori di videogiochi attualmente in corso a San Francisco. Intervistati da Cecilia D'Anastasio di Bloomberg, alcuni dirigent i dei grandi editori del settore hanno spiegato che i progetti futuri punteranno sempre più sul sicuro . Quindi si prenderanno meno rischi, basandosi su proprietà intellettuali note e badando meno alla creatività.

Un futuro di giochi fotocopia

Puntare tutto sulla grafica si è rivelato controproducente sulla lunga distanza

Quindi il futuro è fatto di titoli fotocopia tutti ambientati nelle stesse serie? Tanta cautela è stata spiegata con il rallentamento della crescita del settore, che quest'anno potrebbe essere inferiore all'1%. Nell'ultimo periodo, migliaia di sviluppatori hanno perso il loro posto di lavoro a causa della riduzione delle spese attuata dalle grandi compagnie. Moltissimi giochi sono stati cancellati da compagnie come Microsoft, Sony, Tencent, Bandai Namco ed Embracer Group, tanto per nominare le più grosse. Nemmeno serie come Star Wars sono più scelte garantite, vista la cancellazione del gioco di Respawn operata da Electronic Arts, con relativi licenziamenti.

Il comportamento stesso dei giocatori è diventato un deterrente all'innovazione: la richiesta di grafica sempre migliore, associata a quella di giochi supportati per anni, ha reso più difficile l'ingresso nel mercato.

Il mercato tradizionale è diventato troppo volatile, come spiegato da Saxs Persson di Epic Games, che vede gli investitori più interessati a finanziare piattaforme come Roblox e Fortnite, dove gli utenti si fanno i loro giochi, invece che dare soldi ai giochi ad alto budget, percepiti come troppo rischiosi: "troppe cose possono andare storte".

Pochi gli editori controtedenza. Tra questi Devolver Digital, che rimane sulla sua idea di lanciare giochi con budget oscillati tra uno e cinque milioni di dollari, e Larian Studios, che dopo Baldur's Gate 3 proverà qualcosa di nuovo e non ancora annunciato.