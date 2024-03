Baldur's Gate 3: Hasbro ha definito Larian un 'partner incredibile', ma niente Baldur's Gate 4

Molti hanno letto le parole di Vincke come polemiche nei confronti di Hasbro , che possiede i diritti d'autore di Dungeons & Dragons, immaginando subito qualche retroscena non proprio edificante.

Per Hasbro, Larian Studios è stato un partner incredibile . La dichiarazione arriva dopo l'annuncio del capo di Larian, Swen Vincke, che non ci sarà alcuna espansione di Baldur's Gate 3 e che non lavorerà a Baldur's Gate 4, per dedicarsi a qualcosa di nuovo.

La dichiarazione completa di Hasbro

Baldur's Gate 3 è stato un amore fugace per Larian Studios

"Larian è stato un partner incredibile e siamo orgogliosi del successo di Baldur's Gate 3. Continuate a seguirci per altri fantastici giochi di D&D che stiamo portando in vita negli studi di Hasbro e che sono in arrivo dalla nostra rete di studi partner. Abbiamo una libreria impareggiabile di giocattoli e giochi e tantissimi partner fantastici in tutto il mondo." Questa la dichiarazione completa di Hasbro, che non dice nulla, ma allo stesso tempo lascia leggere tra le righe la voglia di andare oltre l'esperienza Larian Studios, puntando i riflettori su altri progetti.