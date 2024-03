Cosa giocherete questo weekend? Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin o Princess Peach: Showtime!?

È stata una strana settimana questa, piena di uscite molto attese, nessuna delle quali si è però rivelata imprescindibile. Certo, ci sono comunque degli ottimi giochi, tanto che chiedervi cosa giocherete questo weekend? non è superfluo come potrebbe sembrare. Quindi mettetevi comodi e raccontateci come passerete questi due giorni, in attesa delle vacanze di Pasqua. Fatto? Volete dei suggerimenti? Be', è uscita la versione 1.18 di Battle for Wesnoth. È gratis. Andate a giocare quello. Se i buoni consigli non fanno per voi, vediamo alcune delle altre uscite degli ultimi sette giorni. Sicuramente troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Altrimenti c'è sempre il backlog da sfoltire.

Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin Dragon's Dogma 2 potrebbe soddisfare la vostra voglia di giochi di ruolo d'azione fantasy L'uscita più rumorosa della settimana è stata sicuramente quella di Dragon's Dogma 2 per PC, PS5 e Xbox Series X/S, attesissimo secondo capitolo della serie di giochi di ruolo d'azione di Capcom. Come scritto nella nostra recensione, si tratta di un'operazione riuscita, nonché di un ottimo gioco, anche se non manca di qualche criticità, in particolare perché eredita molti dei problemi del suo predecessore. Comunque sia vale la pena di considerarlo, anche solo per vedere se Capcom ha fatto di nuovo centro o meno. Rise of the Ronin per PS5 è invece un gioco più deludente, almeno stando alla nostra recensione. Il sistema di combattimento è ottimo e appagante, come ci si aspettava da Team Ninja, peccato per l'open world non proprio eccezionale che frena un po' l'esperienza. Non è un disastro, ma nemmeno il nuovo capolavoro del team dei Ninja Gaiden che molti si aspettavano.