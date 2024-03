Braid: Anniversary Edition contiene 35 nuovi livelli, riferisce l'autore Jonathan Blow

Anche nel caso abbiate già concluso lo splendido originale, Braid: Anniversary Edition potrebbe comunque risultare interessante per una nuova immersione nel gioco, considerando che contiene 35 nuovi livelli, come spiegato dall'autore, Jonathan Blow.

La versione arricchita ed espansa del particolare puzzle con elementi platform ha la data di uscita fissata per il 30 aprile 2024 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation 5, Xbox Series x|S, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android e anche Nintendo Switch, come chiarito in seguito, e si presenta come un titolo destinato a rilanciare in maniera notevole il titolo classico.

Uscito originariamente nel 2008 su Xbox 360 attraverso Xbox Live Arcade e portato poi su varie altre piattaforme, Braid è considerato il capolavoro di Jonathan Blow: uno strano puzzle che utilizza la forma del platform ma la piega per metterla a servizio di un gameplay molto particolare.