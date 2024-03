L'Europa prende di mira Apple, Meta e Google perché tentano di aggirare il DMA

La Commissione europea ha avviato cinque indagini sulla conformità al nuovo Digital Markets Act entrato in vigore a marzo, rappresentante il tentativo dell'UE di contrastare il potere delle grandi aziende del web.

Nel mirino, le pratiche di Apple, Google e Meta, le cui soluzioni proposte per l'adeguamento potrebbero non essere pienamente conformi. Margrethe Vestager, capo antitrust dell'UE, ha dichiarato l'intenzione di indagare sulle regole anti-orientamento negli store di Google e Apple, nonché sui possibili favoritismi dei servizi di Google nel suo motore di ricerca.

Anche il modello di abbonamento di Meta per gestire il targeting degli annunci è sotto scrutinio. È la prima volta che l'UE intraprende un'azione ufficiale di verifica della conformità delle aziende alla norma, e la Commissione prevede di concludere le indagini entro 12 mesi; se confermati, i sospetti potrebbero portare a multe fino al 20% del fatturato delle aziende.

Fuori dai binari Per Meta, si esaminerà se venga offerta una scelta adeguata agli utenti riguardo all'utilizzo dei loro dati personali per scopi pubblicitari La Commissione europea mira a promuovere la concorrenza nei mercati digitali e a proteggere le startup europee, oltre a garantire una maggiore libertà di scelta per gli utenti. Il DMA è uno strumento chiave per raggiungere tali obiettivi, e le sei principali aziende tecnologiche, designate come gatekeeper, hanno iniziato a conformarsi alle norme all'inizio di questo mese.

Queste norme includono la possibilità per i clienti di cambiare le app predefinite, intervenire sulle applicazioni pre-installate, nonché il divieto di favorire i servizi di prima parte rispetto ai rivali e il permesso di negozi di app di terze parti per i colossi del settore. Dopo l'indagine, la Commissione comunicherà a ciascun gatekeeper le azioni necessarie per affrontare le preoccupazioni, insieme alle misure pianificate dal regolatore.

Le multe potrebbero raggiungere il 10 percento del fatturato globale annuo delle aziende, con possibilità di aumentare fino al 20 percento in caso di violazioni ripetute.

Le possibili sanzioni potrebbero avere un impatto significativo sulle aziende coinvolte basti pensare che ad esempio, Google rischierebbe di dover pagare circa 30 miliardi di dollari su un fatturato di oltre 300 miliardi.