Bloodstained: Ritual of the Night, presentata la patch 1.5, l'ultima per il celebre metroidvania

Lo studio di sviluppo ArtPlay e l'editore 505 Games hanno presentato l'aggiornamento 1.5 di Bloodstained: Ritual of the Night, l'ultimo per il celebre metroidvania diretto da Koji Igarashi, uno dei padri della canonizzazione del genere.

La maxi patch sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2024 e introdurrà molti nuovi contenuti. Il principale sarà la Modalità Chaos, sostanzialmente una modalità cooperativa giocabile online o in locale. Vedrà i giocatori attraversare una serie di stanze casuali in cui ci saranno ad attenderli demoni e boss. Sconfiggendo i boss si otterranno dei potenziamenti.

Altra novità di rilievo sarà la Modalità Versus, che consentirà ai giocatori di confrontarsi in una gara di sopravvivenza contro ondate di demoni di forza crescente. Vincerà chi riuscirà a sopravvivere il più a lungo possibile.