Tsukihime: A piece of blue glass moon, catalogo censurato su PS4, ma non su Nintendo Switch

Il catalogo della versione PS4 di Tsukihime: A piece of blue glass moon è stato censurato , come annunciato dall'editore Aniplex. Chi acquisterà il gioco su Nintendo Switch avrà invece la versione originale, senza modifiche. Il riferimento è a uno dei contenuti dell'edizione a tiratura limitata della visual novel, in arrivo il 27 giugno.

Il messaggio con l'annuncio

Il catalogo di Tsukihime: A piece of blue glass moon sarà censurato su PS4

Leggiamo il messaggio completo: "A causa delle differenti politiche editoriali, il catalogo incluso nell'edizione fisica a tiratura limitata per PS4 sarà stampato con delle modifiche grafiche a due pagine, mentre quello incluso nell'edizione fisica a tiratura limitata per Nintendo Switch sarà stampato senza modifiche.

Nonostante le modifiche al catalogo della versione PS4, il gioco non sarà modificato, sia su PS4 che su Nintendo Switch. Chiediamo scusa per l'inconveniente e vi ringraziamo per il vostro supporto a Tsukihime: A piece of blue glass moon."

Sony non è nuova a operazioni di censura dei contenuti dei videgiochi pubblicati sulle sue console. In passato ha richiesto tali e tante censure alla serie Senran Kagura da averla portata alla chiusura, mentre recentemente è stata accusa di aver ottenuto la censura di alcuni costumi extra di Stellar Blade in occidente, titolo pubblicato in esclusiva su PS5.

Tsukihime: A piece of blue glass moon è una visual novel disponibile in Giappone dal 2021, che finalmente sta per arrivare anche dalle nostre parti. Fortunatamente la censura riguarda solo il contenuto di un extra dell'edizione più lussuosa del gioco, quindi l'esperienza dello stesso rimarrà invariata su tutte le piattaforme.