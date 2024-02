Bloodstained: Ritual of the Night, il prossimo aggiornamento permetterà di vestire Miriam da Shantae

ArtPlay ha annunciato che con l'aggiornamento 1.5 di Bloodstained: Ritual of the Night sarà aggiunto anche un set di costumi che consentirà di vestire Miriam come Shantae, personaggio della serie omonima in cui la nostra difende la sua città da varie minacce. Si chiamerà Half-Genie Cosmetic Pack e includera:

Half-Genie Outfit (Slot corpo)

Half-Genie Vest (Slot accessorio)

Half-Genie Tiara (Slot accessorio)

Risky Blade (Slot arma)

Risky Pistol (Slot arma)

Risky Bandana (Slot testa)

Half-Genie Fireball (Shard direzionale)