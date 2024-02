Brothers: A Tale of Two Sons Remake, video compara la nuova versione alla vecchia

L'editore 505 Games ha pubblicato un video comparativo tra la nuova e la vecchia versione di Brothers: A Tale of Two Sons Remake, per mostrare il lavoro fatto per modernizzare il gioco dal punto di vista grafico.

Il filmato mostra diverse sequenze di gameplay alternando in tempo reale le due versioni, così da mostrare i maggiori dettagli della nuova, sia negli scenari, più ricchi e variegati, nonché impreziositi da un sistema di illuminazione più moderno, sia nei personaggi, i cui modelli risultano essere decisamente migliori.