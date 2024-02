Skull and Bones: un video parla del setting piratesco e le ispirazioni dal mondo reale

La data di uscita di Skull and Bones si avvicina a grandi passi e dunque comprensibilmente Ubisoft sta spingendo con veemenza sul marketing tramite trailer e filmati di gioco. Oggi ad esempio è stato pubblicato il primo di una serie di video diario degli sviluppatori, che andranno ad approfondire vari aspetti del gioco.

Ad esempio, il filmato di oggi è incentrato sulla costruzione del mondo di gioco e di come il team di Ubisoft Singapore ha preso spunto dal mondo reale. Dal video apprendiamo che la stessa Singapore, con i suoi tramonti e tempeste tropicali, è stata d'ispirazione agli sviluppatori. Invece, luoghi come la Red Isle sono basati su ambientazioni reali, come il Madagascar, mentre la Lost City of Prey è basata sull'Angkor Wat in Cambogia.