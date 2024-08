Call of Duty: Black Ops 6 presenta le novità della modalità Zombie, tra mappe, armi e non solo

Call of Duty: Black Ops 6 include anche una modalità Zombie , come ci si poteva aspettare, e durante il COD Next Showcase è stata presentata.

Le novità per Call of Duty: Black Ops 6 Zombie

Black Ops 6 Zombie includerà due mappe, Liberty Falls e Terminus Island, con scontri a round. Nella città di Liberty Falls, nella Virginia Occidentale, i giocatori troveranno un luogo che mette in luce le storie delle persone che un tempo vivevano lì. Inoltre, in entrambe le mappe saranno presenti alcune missioni secondarie. Le atmosfere di Liberty Falls e Terminus sono molto diverse: la prima sembra ingannevolmente sicura all'inizio, mentre la seconda è sempre cupa e tenebrosa.

Gli sviluppatori hanno svelato alcuni strumenti che i giocatori potranno utilizzare in Black Ops 6 Zombie. Il primo è il Thrustodyne M23, che vi aiuterà a falciare rapidamente i non morti. Un'altra aggiunta è la Zombies Wunderwaffe DG-2, pronta a dare la scossa a tutti i nemici.

I giocatori possono anche potenziare l'attacco corpo a corpo con il nuovo "Melee Macchiato", che è disponibile presso le Perk Machines sparse per la mappa. I giocatori troveranno anche trappole uniche in ogni mappa da usare per abbattere gli zombie.

È stato anche indicato che in Black Ops 6 Zombie saranno disponibili miglioramenti come la possibilità di salvare e lasciare un match delle partite in solitaria, la possibilità di unirsi ai progressi della partita di un amico in qualsiasi momento e la possibilità di mettere in pausa le partite in solitaria.

Inoltre, gli sviluppatori hanno rivelato che i costi delle porte possono ora essere condivisi tra i giocatori, le armature possono essere acquistate tramite Wall Buys a Terminus Island e Liberty Falls, saranno introdotti drop specifici per i giocatori e l'auto-rianimazione sarà limitata a 3 volte.

Sappiamo anche che Call of Duty: Black Ops 6 tornerà al classico sistema di Prestigi, ecco come funziona.