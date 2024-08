Un analista ha spiegato il motivo dell'aumento di prezzo di PS5 in Giappone

L'analista Daniel Ahmad, conosciuto anche come ZhugeEX, ha spiegato in un post su X quello che potrebbe essere il motivo del rincaro di PlayStation 5 in Giappone, per una situazione completamente inedita per il mercato dei videogiochi.

"Dopo il suo lancio nel 2020, in Giappone il prezzo di una PS5 (con disco) è aumentato in totale del 60%, mentre PS5 (Digital) è aumentata in totale dell'82,5%." Ha spiegato Ahmad, che poi ha proseguito illustrando la situazione: "Sony cita una difficile situazione esterna, comprese le fluttuazioni dell'economia globale, come motivo degli aumenti di prezzo. Il Giappone è un caso estremo, ma anche altri mercati hanno visto 1 o 2 aumenti di prezzo, il che è una situazione unica per le console."