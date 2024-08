La durata di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stata svelata ed è enorme

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato rimandato ancora e ancora. Forse questo avrà infastidito alcuni appassionati, ma è sempre un bene quando un team si assicura che l'opera sia in perfetto stato prima di essere pubblicata. Il tutto è ancora più vero nel caso nel quale si stia parlando di un videogioco di dimensioni considerevoli che ha bisogno di tante rifiniture e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl pare proprio enorme.

In una intervista con GamesRadar+, il team di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha parlato di quanto tempo è necessario per completare l'opera e di cosa ha significato creare un gioco così grande.