La locandina di Pinocchio: Unstrung è stata svelata, è il nuovo horror dai creatori del Poohniverse

Rivelata da Bloody Disgusting, la locandina suggerisce che nel film il burattino che vuole diventare un bambino vero abbandona i suoi fili per darsi alla follia omicida. La descrizione di Pinocchio: Unstrung recita: "Non c'è niente che lo trattenga".

I dettagli su Pinocchio: Unstrung

"Il film abbraccerà gli effetti meccanici in ogni occasione, dalla bambola stessa al titolo del film", ha dichiarato il regista Rhys Frake-Waterfield a Bloody Disgusting. "Avendo un budget significativamente superiore a quello del mio ultimo film, Winnie-the-Pooh - Sangue e miele 2, mi propongo di rendere questo film il Pinocchio horror definitivo e il mio miglior film fino ad oggi".

La locandicana di Pinocchio: Unstrung

L'inizio delle riprese di Pinocchio: Unstrung è previsto per ottobre. La pubblicazione in tutto il mondo è prevista per il 2025. Frake-Waterfield dice che le informazioni sul casting "seguiranno a breve".

Il Twisted Childhood Universe è stato creato da Jagged Edge Productions e ITN Studios e comprende altre fiabe horror come i già citati Winnie-the-Pooh - Sangue e miele e il suo sequel, nonché il non ancora pubblicato Bambi: The Reckoning. Ognuno di essi si basa su storie classiche che sono diventate di dominio pubblico, con altri film in lavorazione tra cui Peter Pan's Neverland Nightmare e un crossover simile agli Avengers chiamato Poohniverse: Monsters Assemble.