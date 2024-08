Harry Potter: Campioni di Quidditch farà un regalo speciale ai nostalgici dell'epoca di PS1

Sì, sarà possibile vestire i panni della versione di Hagrid diventata meme , non certo grazie alla ricchezza di dettagli. Se vi interessa saperne l'origine, proviene da Harry Potter e la pietra filosofale, per PlayStation 1, naturalmente. I fan potranno quindi equipaggiare il proprio giocatore di Quidditch con una maschera di carta che gli darà l'aspetto dell'iconico modello del personaggio.

"PS1 Hagrid sarà disponibile come oggetto cosmetico in Harry Potter: Campioni di Quidditch! Sarà disponibile dal 3 settembre 2024." Recita il messaggio ufficiale con l'annuncio della piccola novità.

Si tratta sicuramente di una novità minore, ma è un'aggiunta simpatica al gioco che sicuramente troverà il suo spazio tra i giocatori.

Per il resto vi ricordiamo che l'uscita di Harry Potter: Campioni di Quidditch è stata fissata al 3 settembre 2024 per quanto riguarda le edizioni Digital Standard e Deluxe su Xbox, PC e PlayStation, mentre l'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Xbox One a partire dall'8 novembre 2024. L'edizione per Nintendo Switch arriverà successivamente, durante il periodo natalizio. Purtroppo non c'è ancora una data precisa. Intanto riguardatevi il trailer della Gamescom 2024, visto che ci siete.