Harry Potter: Campioni di Quidditch si mostra nel trailer "La magia è nell'aria", in vista dell'uscita

In questo nuovo trailer possiamo dare un'altra occhiata a questa riproduzione fedele del celebre sport magico che caratterizza il Wizarding World , assoluto protagonista di questo videogioco dal ritmo serrato e adrenalinico, che ha affascinato il pubblico per la prima volta nei libri e nei film di Harry Potter.

Con la data di uscita ormai imminente, fissata per il 3 settembre su PC, PlayStation e Xbox, Warner Bros ha pubblicato un nuovo trailer per Harry Potter: Campioni di Quidditch intitolato " La magia è nell'aria ", mischiando scene dai film a sequenze di gameplay.

Il Quidditch è assoluto protagonista

In preparazione al lancio, i giocatori possono collegare i loro account Warner Bros. Games e Harry Potter Fan Club per ricevere ricompense esclusive all'interno del gioco.

Harry Potter: Campioni di Quidditch promette di provare in prima persona l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore, in varie modalità di gioco.

Possiamo avanzare in una storia a livelli progressivi che ci porta dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, sfidando o impersonando i vari personaggi del cast originale.

L'uscita di Harry Potter: Campioni di Quidditch è prevista per il 3 settembre 2024 per quanto riguarda le edizioni Digital Standard e Deluxe su Xbox, PC e PlayStation, mentre l'edizione fisica Deluxe sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One a partire dall'8 novembre 2024. L'edizione per Nintendo Switch è prevista e sarà disponibile successivamente, durante il periodo natalizio.