Il trailer di Borderlands 4 include Jack il Bello, secondo i fan: il CEO di Gearbox Software commenta

Alcuni fan hanno anche avuto il sospetto che un personaggio presente nel trailer sia in realtà Jack il Bello , l'iconico cattivo del secondo capitolo (e non solo) della saga. È veramente così? La risposta arriva dal CEO della compagnia.

Durante la Gamescom 2024, il presentatore Geoff Keighley ha svelato sul palco di Colonia un nuovo gioco molto atteso: Borderlands 4 . Lo sparatutto di Gearbox è previsto su PC e console per il 2025 e i giocatori non vedono l'ora di scoprire quali nuovi e noti personaggi torneranno in azione.

Cosa ha detto il CEO di Gearbox su Borderlands 4

Un utente su Twitter, come potete vedere poco sotto, ha condiviso una immagine nella quale si mostra (sopra) un frammento del trailer e (sotto) una scena di Borderlands che ritrae Jack il Bello. L'idea è che il simbolo del Vault sia perfettamente allineato nelle due scene e questo dimostrerebbe che il personaggio tornerà.

Randy Pitchford - il CEO di Gearbox - ha quindi risposto: "Quello non è Jack il Bello. È qualcosa di molto più pericoloso e sinistro". Ovviamente l'amministratore delegato non darà a breve nuovi indizi sulla questione, visto che probabilmente si tratta di una delle figure chiave del nuovo sparatutto. I fan, scherzosamente, affermano che non è Jack il Bello perché è diventato Jack il Brutto o al contrario Jack il Bellissimo. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali: visto che il gioco uscirà l'anno prossimo, l'attesa non dovrebbe essere poi così lunga.

Nel frattempo, potete vedere il trailer di Borderlands 4 della Gamescom.