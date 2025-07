Borderlands 4 è in fase gold: lo sviluppo è concluso e non ci saranno ritardi nell'uscita

Gearbox ha annunciato che Borderlands 4 è in fase gold, dunque il gioco ha concluso regolarmente il suo sviluppo e si appresta ad arrivare sul mercato senza incappare in ritardi, confermando la data di uscita annunciata in precedenza.

Il nuovo capitolo della celebre serie di action RPG cooperativi arriverà, come da programma, il 12 settembre 2025 su PC e console, senza incappare in imprevisti, a questo punto. La fase gold è infatti quella che precede la distribuzione sul mercato, quando lo sviluppo è effettivamente concluso e si passa alla "masterizzazione" del gioco, anche se con la distribuzione digitale la situazione è un po' cambiata.

Il quarto capitolo della serie si appresta dunque ad arrivare sul mercato, accompagnato da una notevole aspettativa da parte del pubblico, considerando la popolarità raggiunta dalla serie in tutto il mondo.