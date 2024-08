I giochi gratis dell'Epic Games Store del 22 agosto sono disponibili, compreso un AAA molto interessante

Epic Games Store ha reso ora disponibili i giochi gratuiti della settimana. Gli utenti possono reclamare ora (22 agosto) Gigantic: Rampage Edition e The Callisto Protocol, che sarà probabilmente per molti il più interessante.

Ricordiamo che potete reclamare i titoli a questo indirizzo o, ancora più comodamente, tramite il launcher ufficiale. Una volta che i giochi saranno stati aggiunti al vostro account, saranno vostri per sempre. Non sono necessari pagamenti o abbonamenti di alcuna natura. Avete però tempo fino al 29 agosto per reclamarli.