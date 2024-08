Nintendo Switch domina totalmente le classifiche in Giappone a metà agosto, con un solo nuovo gioco in Top 10

La Top 10 dei giochi più venduti in Giappone

Ecco la classifica dei giochi più venduti in Giappone in formato fisico nel periodo di riferimento (il secondo valore indica le vendite totali a partire dall'uscita)

[NSW] Powerful Pro Baseball 2024-2025 - 32.372 / 255.991 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 30.498 / 5.962.690 [NSW] Nintendo Switch Sports - 25.038 / 1.388.180 [NSW] That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles - 21.270 / Nuovo [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru - 21.167 / 1.121.685 [NSW] Minecraft - 20.638 / 3.605.813 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 19.976 / 7.878.406 [NSW] Luigi's Mansion 2 HD - 16.611 / 182.975 [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 13.891 / 1.916.034 [NSW] Pokémon Scarlatto / Violetto - 12.423 / 5.394.601

Un allenatore di Pokémon Scarlatto

Come potete vedere, l'intera Top 10 è composta da giochi Nintendo Switch, cosa non particolarmente rara. Essendo fine agosto, inoltre, vi è una singola novità: That Time I Got Reincarnated as a Slime Isekai Chronicles, che però non riesce ad arrivare sul podio. Come sempre, inoltre, il grosso della classifica è composto da giochi esclusivi di Nintendo Switch.