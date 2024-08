Harry Potter Campioni di Quidditch è in prenotazione su Amazon Italia per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Tramite Amazon è possibile fare la prenotazione di Harry Potter Campioni di Quidditch, il gioco sportivo di Warner Bros., in versione PS4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox (One e Xbox Series X sullo stesso disco). Il prezzo di vendita è 39,99€, in quanto si tratta della versione Deluxe (la versione standard non sarà disponibile in formato fisico). La data di uscita della versione su disco del gioco è l'8 novembre 2024 per PlayStation e Xbox; la versione Nintendo Switch arriverà più avanti. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta dai una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso venga applicato uno sconto questo sarà valido per il vostro ordine senza che completate alcuna azioni o dobbiate seguire l'andamento del prezzo. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione.