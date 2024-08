Twitch sta alzando il prezzo degli abbonamenti da mobile… di nuovo

Se sei un utente di Twitch e ti abboni ai canali preferiti tramite l'app mobile, preparati a pagare un po' di più. Twitch ha infatti annunciato un aumento dei prezzi per gli abbonamenti di Livello 1 e degli abbonamenti regalo su iOS e Android.

A partire dal 1° ottobre, i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Tier 1: 6,49€ al mese

Tier 2 e Tier 3: i prezzi rimarranno invariati

Questo aumento segue quello già avvenuto a luglio, quando il prezzo delle iscrizioni Tier 1 è passato da 3,99€ a 4,99€ per gli utenti che si iscrivono tramite il web. Tuttavia, con questo nuovo aumento, iscriversi tramite l'app mobile diventerà nuovamente molto più costoso rispetto all'utilizzo del web.

L'email di Twitch che annuncia l'aumento di prezzo

Twitch giustifica questa decisione citando le commissioni applicate da Apple e Google sugli acquisti effettuati all'interno delle loro app store. Questa pratica è comune tra molte aziende, che spesso aumentano i prezzi sulle app mobili per compensare queste commissioni.

L'aumento dei prezzi delle iscrizioni su Twitch rappresenta un ulteriore cambiamento per la piattaforma, che avviene tra l'altro nel giro di breve tempo. Gli utenti che si iscrivono tramite l'app mobile dovranno quindi mettere in conto un costo aggiuntivo a partire da ottobre. Resta da vedere come reagirà la community a questa decisione: anche stavolta, infatti, la buona notizia è che gli streamer continueranno a percepire la stessa percentuale di guadagno, quindi in sostanza guadagneranno di più su ogni sottoscrizione effettuata dagli utenti. A patto che lo stesso numero di utenti continui ad abbonarsi ai loro canali.

