PlayStation Store dà il via ai PlayStation Indies con oltre 1.000 promozioni per PS4 e PS5

Iniziamo dall'action GDR V Rising , proposto al prezzo promozionale di 29,99 euro per la versione standard con uno sconto del 25%. Volendo è disponibile anche l'edizione speciale Legacy Of Castlevania, che include alcune armature e bonus legati al celebre franchise di Konami, per 44,98 euro. Proseguiamo con un grande classico, con Cuphead in offerta a 13,99 euro, mentre il DLC The Delicious Last Course è acquistabile a 6,39 euro, con una riduzione di prezzo rispettivamente del 30% e del 20%.

Le offerte saranno disponibili solo per poche settimane

Proseguiamo con lo sparatutto ricco di humor High on Life, che ora potrete aggiungere alla vostra libreria digitale per 27,99 euro, con uno sconto del 30%. In offerta c'è anche l'espansione High on Knife, proposta a 11,99 euro. Non mancano anche classici come Stardew Valley a 11,19 euro, Return to Monkey Island a 12,49 euro e Among US a 2,39 euro.

Un boss di Cuphead

Tutte le promozioni dei PlayStation Indies saranno disponibili fino alle 00:59 del 5 settembre. Trovate l'elenco completo delle offerte sulla pagina dedicata del PlayStation Store, a questo indirizzo. Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili le offerte di agosto.