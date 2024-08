PlayStation Store, Offerte di Agosto: i giochi PS4 e PS5 con gli sconti migliori

Quali sono gli affari da non perdere? Dal nuovo minimo storico per lo straordinario Persona 3 Reload ai prezzi più bassi di sempre di Alone in the Dark e Lords of the Fallen (di cui bisogna però approfittare rapidamente!), passando per l'inquietante avventura Still Wakes the Deep e per una serie di offerte da pochi euro, ecco la nostra immancabile selezione.

Insieme ad alcuni amici, anche loro in grado di risvegliare il grande potere dei Persona, il protagonista dell'avventura forma dunque una squadra di combattenti che agiscono di notte per affrontare le forze del male, nell'ambito di scontri a turni man mano più impegnativi, per poi misurarsi di giorno con le sfide che la vita gli pone dinanzi, spesso non meno complicate.

Del resto, se avete letto la nostra recensione di Persona 3 Reload saprete già che ci troviamo di fronte a una produzione fenomenale dal punto di vista stilistico , dotata non solo di una grafica completamente ridisegnata ma anche di tutta una serie di miglioramenti apportati al gameplay che vanno a rivitalizzare in particolare i combattimenti, ora molto più piacevoli.

Pur con alcuni innegabili difetti, il remake sviluppato da Pieces Interactive (che ha purtroppo chiuso i battenti per via delle scarse vendite del gioco ) ha dalla sua una storia affascinante, belle atmosfere, due ottimi attori nei panni dei protagonisti ( David Harbour e Jodie Comer ) e alcuni momenti piuttosto intensi, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Alone in the Dark .

Attenzione, perché nel caso di Alone in the Dark l'offerta si esaurirà nel giro di poche ore (è valida solo fino alle 00.59 del 20 agosto) ed è riservata agli abbonati a PlayStation Plus, che avranno la possibilità di acquistare il remake del grande classico Infogrames, il primo survival horror tridimensionale di sempre, a 38,99€ anziché 59,99€, andando dunque a risparmiare il 35%.

Parliamo di un titolo molto valido sotto il profilo delle ambientazioni e del sistema di combattimento , solido e variegato, ma che al lancio soffriva di qualche problema con il bilanciamento e l'ottimizzazione, o almeno è quello che abbiamo riportato nella recensione di Lords of the Fallen . Da allora però è passato tempo e sono arrivati diversi aggiornamenti, dunque oggi l'esperienza risulta fortemente migliorata!

Lords of the Fallen rappresenta la seconda promozione a tempo limitato della nostra lista, visto che anch'essa terminerà nella notte fra il 19 e il 20 agosto , e allo stesso modo porta il prezzo del gioco al suo minimo storico su PlayStation Store, ovverosia 31,49€ anziché 69,99€ per una riduzione pari al 55%: decisamente niente male, specie per chi attendeva uno sconto prima di procedere all'acquisto del soulslike di Hexworks.

Still Wakes the Deep

Vi piacciono le avventure prettamente narrative? Non è una domanda scontata, perché Still Wakes the Deep, l'ultimo progetto firmato The Chinese Room, è uno di quei giochi dal gameplay molto limitato, funzionale allo svolgersi della trama; dunque se quest'ultima vi colpisce va tutto bene, diversamente viene fuori il quadro di cui abbiamo parlato nella recensione di Still Wakes the Deep.

I corridoi della piattaforma che fa da scenario per Still Wakes the Deep

Ad ogni modo, se l'ambientazione della piattaforma petrolifera nel Mare del Nord vi intriga, l'accento scozzese non vi spaventa, nutrivate grande curiosità nei confronti di questa produzione ed eravate in attesa di uno sconto per farla vostra, grazie alle Offerte di Agosto del PlayStation Store potete procedere all'acquisto risparmiando il 25% e portarvi a casa il gioco per 26,24€ anziché 34,99€.