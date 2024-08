Ben 12.000 nits in soli 1,3 pollici OLED: ecco il nuovo microdisplay Samsung luminosissimo

Il futuro dei visori per la realtà aumentata e virtuale si fa sempre più luminoso. Letteralmente. Samsung Display (SDC), uno dei principali attori nel settore dei display, ha infatti svelato al K-Display 2024 (Korea Display Exhibition) un microdisplay OLED che promette di superare ogni aspettativa. Questo minuscolo pannello, grande appena 1,3 pollici, è in grado di raggiungere una luminosità di picco di ben 12.000 nits, un valore che lo rende uno dei display più brillanti mai realizzati. Ma non è tutto: la densità di pixel, pari a 4.000 PPI, garantisce un'immagine estremamente nitida e dettagliata, essenziale per un'esperienza immersiva di alta qualità.

Quello che rende questo nuovo OLED microdisplay particolarmente interessante è la sua potenziale applicazione nei visori AR e VR. Grazie alla luminosità elevata e alla risoluzione eccezionale, questo tipo di display può offrire un'esperienza visiva più realistica e coinvolgente, riducendo al minimo l'effetto "screen door" (o zanzariera) e migliorando la percezione della profondità. Inoltre, le dimensioni compatte lo rendono ideale per dispositivi indossabili leggeri e confortevoli.

Samsung non è l'unica azienda a investire in questa promettente tecnologia. Anche LG Display e il giapponese Semiconductor Energy Laboratory hanno presentato recentemente OLED microdisplay con caratteristiche simili, dimostrando come la competizione in questo settore sia sempre più agguerrita. Il CEO di Samsung Display, Choi Joo-seon, ha dichiarato durante la conferenza che l'azienda commercializzerà presto OLED microdisplay basati sulla tecnologia di deposizione a patterning diretto di eMagin (acquisita da SDC nel 2023). Choi afferma che il prezzo degli OLED microdisplay sarà un importante fattore differenziante.

Il microdisplay OLED presentato da Samsung al K-Display 2024

La scorsa settimana, Omdia ha stimato che il prezzo degli OLED microdisplay è destinato a diminuire drasticamente nel prossimo futuro, quindi questi nuovi display potrebbero permetterci di avere visori AR e VR sempre più sofisticati e performanti, in grado di offrire esperienze immersiva mai viste prima. Sarà interessante scoprire come questa tecnologia si evolverà nei prossimi anni e quali saranno le sue applicazioni più innovative.

