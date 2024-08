Un gameplay trailer di Fatal Fury: City of the Wolves presenta Preecha e le sue abilità

Fatal Fury: City of the Wolves includerà tanti personaggi storici della serie, come Terry Bogard, Billy Kane, Rock Howard e molti altri, ma non mancheranno anche delle nuove aggiunte al cast del picchiaduro, come ci dimostra il nuovo gameplay trailer pubblicato da SNK, tutto dedicato alla new entry Preecha.

Preecha è una scienziata che indaga sul ki, l'energia interna del corpo umano, ed è la pupilla di Joe Higashi. Il suo stile di combattimento mescola principalmente Muai Thai e qualche colpo dalla boxe. Proprio come il suo maestro è in grado di evocare tornado con i suoi pugni e calci. Il filmato offre anche un piccolo assaggio di uno stage inedito che pare ambientato all'interno di un museo aerospaziale.