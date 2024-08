ASUS conferma per errore l'arrivo delle nuove CPU con 3D V-Cache AMD Ryzen 9000X3D

AMD sta preparando una nuova generazione di processori per la piattaforma AM5: i Ryzen 9000X3D. Questi chip, basati sull'architettura Zen 5 e dotati della tecnologia 3D V-Cache, sono destinati a offrire prestazioni ancora più elevate, soprattutto nei giochi.

La notizia arriva da un errore di ASUS, che ha accidentalmente incluso i Ryzen 9000X3D nel codice sorgente del suo sito web dedicato alle nuove schede madri X870E e X870. Questo conferma ancora una volta non solo che AMD sta lavorando su questi processori, ma anche che la produzione è a un punto tale che i partner del produttore sono già al corrente dei dettagli.

Il codice sorgente del sito ASUS che conferma la serie AMD Ryzen 9000X3D

La tecnologia 3D V-Cache ha già dimostrato di poter migliorare significativamente le prestazioni nei giochi, come visto con i precedenti Ryzen 7 5800X3D e Ryzen 9 7950X3D. Si prevede che i Ryzen 9000X3D avranno una quantità di cache L3 ancora maggiore, portando a un ulteriore aumento delle prestazioni. Ma non sarà solo questo, visto che la stessa AMD ha affermato di avere in serbo differenze "fighe" per la prossima generazione della serie Ryzen 9000X3D con 3D V-Cache.

AMD non ha ancora confermato ufficialmente la data di lancio dei Ryzen 9000X3D, ma si ipotizza che potrebbero essere disponibili entro la fine dell'anno. Questi processori potrebbero essere una scelta interessante per chi cerca le massime prestazioni nei giochi, soprattutto se si considera che confermeranno l'eccellente rapporto tra prestazioni e consumo energetico visto con i precedenti modelli.

Possiamo quindi aspettarci che i Ryzen 9000X3D possano rappresentare un'evoluzione significativa rispetto ai precedenti processori AMD. Con la tecnologia 3D V-Cache e l'architettura Zen 5, questi chip potrebbero diventare una scelta popolare per i giocatori più esigenti. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale di AMD per conoscere i dettagli precisi e le specifiche tecniche di questi nuovi processori.

Voi che cosa ne pensate? L'attesa dovrebbe ormai essere vicina al termine, saranno queste le vostre nuove CPU? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.