Dalla Gamescom è arrivato un lungo video di gameplay di Gothic 1 Remake

Il video

Naturalmente è giusto premettere che il filmato contiene delle grosse anticipazioni sul gioco, in particolare per chi non ha mai avuto il piacere di giocare l'originale. Quindi, se non volete sapere nulla prima del tempo, evitate pure di guardarlo e mettetevi a fare altro.

Essendo la registrazione di una partita, il video mostra un po' di tutto: esplorazione, dialoghi, combattimenti e tutti i principali sistemi di gioco. Si tratta inoltre di un ottimo modo per assaggiare il lavoro di rinnovamento tecnico fatto dal team di sviluppo, che si è impegnato moltissimo per renderlo un gioco visivamente all'altezza dei tempi che corrono.

Per il resto vi ricordiamo che Gothic 1 Remake non ha ancora una data d'uscita ufficiale. L'unica certezza è che ormai non dovrebbe mancare molto per poterci giocare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Il gioco racconta di un'invasione di orchi nel regno di Myrtana. Re Rhobar II ha messo al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis, per procurarsi la grande quantità di minerale magico che serve per forgiare delle potenti armi. Per impedire fughe, il sovrano ha chiesto ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica. Purtroppo non tutto va come sperato: la magia sfugge al controllo e scoppia una rivolta, che trasforma le miniere in una zona senza regole controllata dai prigionieri più violenti. Il re è quindi obbligato a scendere a patti con i nuovi signori delle miniere, ma nel frattempo le altre fazioni avanzano e un potere oscuro si fa sempre più forte.