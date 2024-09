Astro Bot conferma un altro amatissimo personaggio PlayStation degli ultimi anni, ecco chi è

Astro Bot , il gioco d'azione e piattaforme di Team Asobi in arrivo su PS5 il 6 settembre, è certamente uno dei giochi più attesi dagli appassionati PlayStation. Uno dei motivi è ovviamente la qualità dell'opera che emerge dalle presentazioni e anche da quanto di buono il team ha già fatto in passato con la saga e in particolar modo con Astro's Playroom.

Il teaser di Astro Bot a tema Ghost of Tsushima

Nel video che potete vedere poco sotto, PlayStation mostra un teaser di Astro Bot nel quale un gruppo di personaggi bot corrono verso il logo di PS Studios. Si tratta di un video usato in varie occasioni e la parte importante è il finale, che cambia di volta in volta che Sony pubblicata un nuovo teaser legato al videogioco.

Come potete vedere, negli ultimi dieci secondi vediamo delle foglie che svolazzano portate dal vento, poi una volpe che indossa una fascia nera e infine un bot ispirato a Jin Sakai che cerca di riprendersela, per poi finire sbalzato dentro il logo PS Studios.

Pare quindi che vedremo anche il samurai di Sucker Punch all'interno del videogioco. In altri teaser PlayStation ha mostrato anche Trico di The Last Guardian, Kratos di God of War e vari personaggi di Horizon (Zero Dawn/Forbidden West/Call of the Mountain).

Sappiamo poi che Astro Bot potrebbe già avere un seguito in programma, secondo un chiaro indizio.