Fortnite: Corridore di Giada e Drago di Fumo nel negozio del 26 gennaio 2020

Ancora contenuti a tema Capodanno Cinese 2020, nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, domenica 26 gennaio 2020. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo, con tutte le informazioni da Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi debuttano due contenuti inediti pensati per l'evento. Il primo è Corridore di Giada, una skin femminile proposta al prezzo di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio; possiede anche uno stile aggiuntivo. Il secondo è una skin epica, Drago di Fumo, e costa dunque 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; anche lei possiede uno stile aggiuntivo incluso nel pacchetto. I balletti in evidenza oggi sono inoltre Spinner Razzo, Tai Chi e Overdrive, tutti rari e tutti dal prezzo fissato a 500 V-buck, cioè 5 euro.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 26 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. La prossima settimana dovrebbe debuttare l'Aggiornamento 11.50, che estenderà la stagione fino al 20 febbraio 2020.

Shrouded in the shadows.



Check out the new Smoke Dragon and Jade Racer Outfits, with additional Styles, in the Item Shop now! pic.twitter.com/ebqc62MKSX