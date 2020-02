Bioshock, una retrospettiva sulla serie

Bioshock, da dove nasce? I designer di giochi di ruolo (non solo) elettronici hanno lottato aspramente nel corso dei primi anni del medium videoludico con una delle caratteristiche più difficili da riprodurre in forma digitale: la libertà di interpretazione o, detta in modo più comprensibile, di scelta del giocatore.

In un gioco di ruolo cartaceo una semplice porta può essere aperta lentamente cercando di scoprire potenziali trappole, può essere socchiusa per osservare cosa c'è dall'altra parte, può essere presa a calci per fare irruzione nell'ambiente collegato, può essere usata come una specie di lavagna per lasciare un segno del proprio passaggio così da non perdersi, si può far esplodere per il solo gusto di farlo o, come capitato a chi scrive, si può staccare e portare alla gilda perché è davvero una bella porta e sta bene insieme agli altri trofei conquistati. Come rendere tutto questo in un gioco elettronico dove ogni singola azione va programmata e anche ammirare il cielo è impossibile se il sistema non prevede che possa essere fatto?



Ken Levine è un figlio illegittimo della Origin Systems di Richard Garriott. Con il padre della serie Ultima condivide in realtà solo la passione per i giochi di ruolo, ma il suo ingresso nel mondo dei videogiochi avvenne in uno studio nato da fuoriusciti di Origin, Looking Glass di quel Paul Neurath che iniziò la sua carriera di sviluppatore proprio al soldo di Lord British e che dopo gli Ultima Underworld decise di staccarsi dalla mammella di Mr. Ultima per dedicarsi a progetti completamente suoi insieme al geniale Doug Church, uno cui la storia dei videogiochi dovrebbe dedicare più di qualche citazione di sfuggita visto cos'ha fatto per l'evoluzione del medium, e Warren Spector, un altro celebre ex-Origin. Sono loro i padri di quelli che oggi chiamiamo immersive sim, ma che allora erano semplicemente dei derivati dei giochi di ruolo vissuti in prima persona, in cui si cercava di dare al giocatore la massima libertà possibile in termini di interpretazione.

Ultima Underworld, System Shock e Deus Ex nascono tutti dallo stesso utero, così come Thief: The Dark Project, il primo gioco della carriera di Levine, in cui avrà in realtà un ruolo abbastanza defilato, ma che lo convincerà a fondare una sua società, Irrational Games, per seguire la sua idea di immersive sim e realizzare il suo primo capolavoro, System Shock 2.