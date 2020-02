Gran Turismo su PS5 punta ai 120 o 240 fps, dice Kazunori Yamauchi

Gran Turismo punta ai 120 fps o addirittura ai 240 fps per il futuro, magari già a partire da PS5: lo ha rivelato il creatore della serie, Kazunori Yamauchi.



"Credo che, dal punto di vista della risoluzione, 4K siano sufficienti", ha detto Yamauchi. "Piuttosto che a quello, sono più interessato alle migliorie che possiamo apportare sul fronte della risoluzione temporale" per il prossimo episodio di Gran Turismo.



"In termini di frame al secondo, piuttosto che restare sui 60 fps vorrei alzare il livello a 120 fps o anche 240 fps. Penso che sarà questo aspetto a cambiare l'esperienza da qui in avanti."



Dopo i test di Gran Turismo a 8K a 120 fps, insomma, Kazunori Yamauchi ha capito quale dovrà essere la direzione tecnica del franchise.



Vedremo la serie effettuare un sostanziale passo in avanti in tale direzione già a partire dall'episodio che immancabilmente approderà su PlayStation 5?