Gran Turismo Sport a quota 8,2 milioni di giocatori e altri numeri

Gran Turismo Sport ha raggiunto la notevole quota di 8,2 milioni di giocatori, tra i vari numeri snocciolati da Kazunori Yamauchi di Polyphony Digital in occasione dell'apertura del GT Sport World Tour a Sydney.



A quanto pare, Gran Turismo Sport continua ad essere particolarmente giocato e popolato dagli utenti, cosa peraltro fondamentale in un titolo di corse che vive soprattutto di multiplayer e gioco online. La quantità totale di giocatori registrata all'interno del racing per PS4 è 8,2 milioni di giocatori, che dimostrano dunque una crescita di 1,2 milioni nel corso dell'ultimo anno.



Parlando di altri numeri impressionanti, Kazunori Yamauchi ha menzionato anche 25,5 miliardi di miglia percorse in totale dalla community, più o meno come il percorso fatto dalla sonda spaziale Voyager 1 e ritorno, dunque in media circa 3000 miglia (o 5000km) percorsi da ogni giocatori di Gran Turismo Sport. Inoltre il tempo trascorso in pista da tutta la community sommata insieme corrisponde a 34.500 anni, cosa che porta peraltro a una media di 84,2 miglia all'ora per ogni giocatore.



Insomma, al di là del significato più o meno sensato che possano avere questi numeri, il succo è che tutti gli indici sono in positivo per Gran Turismo Sport, che ha visto crescere ulteriormente la propria popolazione nell'ultimo anno e l'utilizzo generale del gioco.



Di recente, Kazunori Yamauchi era tornato a parlare del primo Gran Turismo e di come questo abbia stabilito lo standard per le altre simulazioni di guida. Lo scorso ottobre è stato lanciato sul mercato Gran Turismo Sport Spec II.