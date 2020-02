Epic Games Store, Assassin's Creed Syndicate scaricabile gratis dal 20 febbraio

Epic Games Store offrirà un secondo gioco scaricabile gratis oltre al già annunciato Faeria: si tratta di Assassin's Creed Syndicate, episodio della serie Ubisoft uscito originariamente nel 2015.



L'annuncio arriva a sorpresa, dopo l'ufficializzazione del già citato Faeria, che Epic Games ha ritenuto forse non abbastanza rilevante come regalo settimanale.



Dal 20 al 27 febbraio sarà dunque possibile effettuare il download anche di Assassin's Creed Syndicate, capitolo ambientato nella Londra vittoriana che ci mette nei panni dei gemelli Jacob ed Evie Frye.



Impegnati nell'eterna lotta fra Assassini e Templari, i due personaggi si alterneranno nelle missioni di una campagna come al solito parecchio ricca e duratura, che si svolge sullo sfondo dell'affascinante capitale inglese.



Assassin's Creed Syndicate è peraltro l'ultimo episodio della serie Ubisoft prima del rilancio a base RPG operato dalla casa francese con Assassin's Creed Origins.