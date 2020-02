Call of Duty, il film: lavori fermi nonostante lo script dall'autore di Joker

Il film di Call of Duty è fermo ai box, nonostante sia già pronto uno script realizzato da Scott Silver, sceneggiatore di Joker: lo ha rivelato il regista Stefano Sollima in un'intervista.



"Il film di Call of Duty è rimasto un po' così", ha dichiarato Sollima. "Abbiamo scritto la sceneggiatura con Scott Silver, che è quello che ha scritto Joker."



"Diciamo che l'idea di espandere cinematograficamente l'universo, il mondo di Call of Duty non è più al momento una priorità industriale del gruppo, della Activision."



"Così, banalmente, il progetto è rimasto fermo, cosa che succede piuttosto frequentemente lì in America. È rimasto nel limbo dell''adesso vediamo'."



Insomma, dopo diverse notizie positive, fra cui appunto l'affidamento della regia a Stefano Sollima, sembra che il film di Call of Duty si sia arenato.