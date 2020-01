Xbox One, la dashboard sta per essere aggiornata con tante novità

Il primo aggiornamento del 2020 della dashboard di Xbox One introdurrà importanti novità. Si parla di una riorganizzazione dei menù interni in grado di rendere più facile e veloce la navigazione tra le voci della console.



Come da tradizione Microsoft lavora molto attivamente sul sistema operativo delle sue console in modo da renderlo sempre più bello da vedere, veloce e leggibile. Il lavoro fatto su Xbox One è innegabile ed è tra gli elementi principali che hanno contribuito a "salvare" la console dopo il disastroso lancio.



Il prossimo aggiornamento, al momento disponibile presso gli Xbox insider, migliorerà ulteriormente l'organizzazione dei menù e la leggibilità delle diverse opzioni contenute. Particolare attenzione è stata data alla schermata per l'installazione dei giochi: l'elenco precedente è stato organizzato in base "all'origine" dei giochi, ovvero se li abbiamo comprati, se sono disponibili tramite Xbox Live o via Game Pass. Un cambiamento fatto in vista dell'arrivo di Xbox One X?



L'aggiornamento sarà, come di consueto, messo a disposizione di tutti tra qualche settimana. Cosa ne pensate?