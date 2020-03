Frontier Developments si lancia sulla Formula Uno, da Elite: Dangerous ai manageriali di corse

Con una mossa alquanto a sorpresa, il team britannico Frontier Developments, autore di Elite: Dangerous, ha deciso di cambiare decisamente campo e dedicarsi alla Formula Uno, più precisamente alla creazione di videogiochi manageriali incentrati sul massimo campionato automobilistico.



Il genere potrebbe anche essere simile ad alcune delle esperienze passate di Frontier, ma l'ambientazione è veramente molto diversa da quanto fatto in passato. Finora, il team fondato dal leggendario David Braben si è occupato di simulazioni spaziali e gestionali di vario tipo, di cui ricordiamo in particolare Elite: Dangerous (derivante dalla lunga tradizione di Elite risalente agli anni 80) e poi Planet Coaster, Planet Zoo e Jurassic World Evolution.



I prossimi progetti, invece, riguarderanno la Formula Uno: il team britannico ha infatti siglato un accordo per la gestione della licenza ufficiale della disciplina automobilistica per la creazione di giochi manageriali.



Sono previsti quattro giochi di Formula Uno da parte di Frontier: il primo per la stagione 2022 di F1 su PC e console e altri tre successivamente fino al 2025, anche se gli accordi potrebbero variare in base agli obiettivi raggiunti o meno.



In base a quanto riferito da David Braben, Frontier ha siglato cinque diversi accordi di publishing in questo periodo, anche se non sappiamo di cosa si tratti per quanto riguarda gli altri.