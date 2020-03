Windows 10, l'update KB4535996 causa la sospensione continua del PC: come rimediare

Qualcuno ha notato che gli ultimi aggiornamenti di Windows 10 stanno apportando più problemi che migliorie al sistema operativo di Microsoft. Vorremmo smentire il tutto, eppure anche il recente Aggiornamento KB4535996 ha delle controindicazioni: causa la sospensione continua del PC.

L'aggiornamento in questione era arrivato per correggere il problema di Esplora Risorse di Windows 10. Ce l'ha fatta, in effetti, al prezzo di provocare problemi altrove, cioè nella modalità riposo del proprio Personal Computer con Windows 10. Tra l'altro il problema sembra presentarsi in modi diversi, ora con una sospensione continua del PC (impossibile da arrestare), ora con una continua interruzione della stessa contro la volontà degli utenti. Nei casi più gravi per rimediare è necessario avviare la Safe Mode del sistema operativo.

Come rimediare? Potete disinstallare l'Aggiornamento KB4535996 dalla voce aggiornamenti e sicurezza, selezionando "disinstalla aggiornamento" e poi manualmente l'update in questione. Chiaramente in questo modo torneranno a manifestarsi i problemi della barra di ricerca; in alternativa è opportuno attendere un nuovo, ennesimo aggiornamento da parte di Microsoft.