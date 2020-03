Doom Eternal, il Doom Slayer può diventare un unicorno con le alucce, grazie alla personalizzazione

Id Software e Bethesda Softworks hanno pubblicato un nuovo video di Doom Eternal per parlarci della personalizzazione del Doom Slayer, ossia l'avatar del giocatore. Senza troppi misteri, gli si potrà cambiare skin per renderlo più adatto al proprio stile.



Ovviamente immaginiamo che alcune skin saranno messe in vendita o date con le varie stagioni. Una è già oggetto di un offerta legata all'abbonamento Twitch Prime: collegando gli account Twitch e Bethesda.net, si può ottenere la skin DOOMicorno Slayer, che doterà il Doom Slayer di un casco a forma di unicorno, di un paio di piccole ali e di una corazza bianca e rosa davvero... virile. Leggiamo la descrizione ufficiale del filmato:



Conquistate le armate infernali con stile! Sbloccate varie skin, animazioni e podi giocando DOOM Eternal. Personalizzate il vostro DOOM Slayer per la modalità foto e la campagna per un giocatore. Poi, fate scattare il massacro con gli amici in BATTLEMODE, dove potrete personalizzare il DOOM Slayer e i demoni giocabili.



Per il resto vi ricordiamo che Doom Eternal è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. La data d'uscita è stata fissata per il 20 marzo 2020. Si parla comunque già di versioni e aggiornamenti per console di nuova generazione, ma ancora non è stato annunciato nulla di ufficiale.