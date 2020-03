Multiplayer.it sta a casa: più Live, video e torna la Pausa Caffè

Date le notizie e le restrizioni messe in atto nel corso del finesettimana, la redazione di Multiplayer.it si è raccolta per decidere in che modo affrontare assieme la delicata situazione di questo periodo, e fare in modo che l'emergenza Covid-19 e la necessità e l'importanza di restare in casa in questi giorni non comprometta i contenuti che vi offriamo ogni giorno. Sappiamo che sentirsi sfiduciati (e annoiati) è facile in un periodo come questo. Tutto procede così rapidamente e nell'arco di pochi giorni siamo passati da quello che doveva essere un anno pieno di novità, eventi, anteprime, esclusive e nuove tecnologie a un momento di immobilità e di forte preoccupazione. Abbiamo deciso quindi di farci forza e vederla come un'opportunità per non fermarci e provare a offrire a voi che ci seguite più contenuti, facendo uno sforzo per arricchire la nostra produzione di live su Twitch e di video on-demand sulle pagine del sito e sul canale YouTube.

Partiamo da quello che abbiamo deciso per le nostre dirette su Twitch. Abbiamo già sperimentato diverse volte l'idea di fare live durante la mattina, senza mai davvero andare a coprire una fascia oraria in cui spesso molti di voi sono impegnati con gli studi o il lavoro. In questo periodo, tuttavia, per farvi compagnia anche di mattina, terremo ogni giorno una live a partire dalle 10:00, accogliendo un desiderio che avete espresso per tantissimo tempo, ovvero riproporre la Pausa Caffè. Per ha cominciato a seguire queste pagine solo di recente, la Pausa Caffè era anni fa un momento di chiacchiere tra la redazione di Multiplayer.it e voi che ci seguivate quotidianamente, discutendo delle ultime notizie e interagendo tra di noi e con la chat. L'intenzione è quella di mantenere intatto quello spirito informale della vecchia Pausa Caffè, e anche grazie ai vostri feedback proveremo a renderla una parentesi piacevole nelle vostre giornate. Inizieremo mercoledì 11 marzo alle 10 di mattina sul canale Twitch di Multiplayer.it, quindi vi invitiamo a iscrivervi e ad attivare le notifiche per restare aggiornati a ogni nuova live.



Proveremo poi ad arricchire il nostro calendario di appuntamenti pomeridiani in diversi modi. A partire dall'estensione del Multiplayer Risponde - la rubrica dove rispondiamo a tutte le vostre domande e curiosità - anche al lunedì alle 16 oltre che, come sempre, il giovedì alle 16.



Infine l'intenzione è anche quella di estendere gli appuntamenti in live nel finesettimana e di inaugurare nuove rubriche in diretta. Vedrete già nei prossimi giorni qualche novità da questo punto di vista.



Passando invece ai video che pubblichiamo quotidianamente sul sito e su YouTube, continueremo come abbiamo fatto finora a informarvi e intrattenervi con tanti contenuti ogni giorno, e anche in questo caso abbiamo alcune rubriche in cantiere che non vediamo l'ora di lanciare. Superato qualche giorno di assestamento torneremo ad aggiornarvi sui nostri progetti e i dietro le quinte attraverso nuovi vlog sul canale YouTube.



Speriamo in questo modo di tenervi compagnia, continuare a informarvi e perché no, nel nostro piccolo provare a dare il buon esempio. Per qualsiasi feedback e consiglio vi invitiamo a scriverci nei commenti o sui social.